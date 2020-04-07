MESKİ faturalar için destek hattı kurdu MESKİ Genel Müdürü Alkaç: "Hiç kimse mağdur edilmeyecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MESKİ faturalar için destek hattı kurdu MESKİ Genel Müdürü Alkaç: "Hiç kimse mağdur edilmeyecek"

İHA

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten (Kovid19) korunma tedbirleri kapsamında Nisan ayı sayaç okuma işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Alkaç, "Hiç kimse mağdur edilmeyecektir" dedi.

MESKİ faturalar için destek hattı kurdu MESKİ Genel Müdürü Alkaç: "Hiç kimse mağdur edilmeyecek"

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten (Kovid19) korunma tedbirleri kapsamında Nisan ayı sayaç okuma işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Alkaç, "Hiç kimse mağdur edilmeyecektir" dedi.
Açıklamasında, Nisan ayında düzenlenen ortalama kullanım üzerinden yapılan fatura düzenlemelerinde eksi veya artı yönden farklılıklar oluşabileceğini belirten Alkaç, "Siz değerli abonelerimizi mağdur etmek gibi bir düşüncemiz kesinlikle yoktur. Kurumumuza müracaat etmeniz halinde, varsa yanlışlıklar düzeltilecektir. Kurumumuza müracaat etmeseniz dahi, hayat normale döndüğünde sayaçlarınız yerinde okunmaya devam edecek ve varsa fazla alınmış bedel faturanızdan düşülecektir” diye konuştu.
Kovid19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığını olumsuz etkilememek adına sayaç okuma ve fatura dağıtımı işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu vurgulayan Alkaç, "Köylerden mahalleye dönüşen yerlerde oturan, Kasım 2019 döneminde su tüketimi yapan ve faturası çıkan abonelerimizin son 1 yıl ortalamasına göre, mesken abonelerimizin 2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında faturalandırması yapılmış ise, yine 1 yıllık ortalama tüketimlerine göre faturalandıracağız. İş yeri abonelerimizin son 1 yıl ortalaması 0 ile 75 metre küp arası ise Nisan ayında su faturası düzenlemeyeceğiz. Ancak, resmi daireler, inşaatlar ve kamu yararına hizmet eden kurumlar ve 75 metre küp ve üzeri kullanım yapan iş yeri abonelerimize, 1 yıllık ortalamasına bakılarak faturalandırma yapacağız" ifadelerini kullandı.
Mersin’de yaklaşık 10 bin ailenin faydalandığı halk kart sahiplerine Büyükşehir Belediyesi’nin kolaylık getirdiğine de dikkat çeken Alkaç, “Halk kart sahibi vatandaşlarımızın 10 metreküpe kadar olan kullanımları Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır" şeklinde konuştu.
Alkaç, abonelerin yaşadıkları sorunları evlerinden çıkmaya gerek duymadan, MESKİ’nin 0324 337084145 sabit hatlarından ya da 0537 715 3 527 numaralı destek hattından veya 185 MESKİ destek hattına fatura ve diğer şikayetlerini iletebileceklerini söyledi. Alkaç, "Vatandaşlarımız, su ve faturalarıyla ilgili lütfen her türlü sorunu için bizi arasınlar. Gerekirse MESKİ mobil uygulamamızı da indirerek fatura görüntülemesi yapabilir ve yanlışlık olduğunu düşünüyorsa uygulamamız üzerinden fatura itirazında bulunabilirler. Bu zorlu süreçte abonelerimiz, kurumumuz tarafından hiçbir kayba uğramayacak ve mağdur edilmeyecektir. Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde tüm abonelerimizin su sayaçları yerinde okunarak, bu dönemde ortalama tüketim üzerinden yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaşılacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve dezenfektan desteği
YEREL HABERLER Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve ...
Muhtar maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
YEREL HABERLER Muhtar maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
Başkan Şeker: "Tedbirlerimizi üst düzeyde alıp uyguluyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Şeker: "Tedbirlerimizi üst düzeyde alıp ...
Vali Su, maske ve dezenfektan üretilen okullarda inceleme yaptı
YEREL HABERLER Vali Su, maske ve dezenfektan üretilen okullarda ...
(Görüntülü) Mersin'de merdiven altı maske ve tulum imalathanesine baskın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de merdiven altı maske ve tulum ...
(Görüntülü) Gebe köpek, mahsur kaldığı yerde 6 yavru doğurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gebe köpek, mahsur kaldığı yerde 6 yavru ...
Muhtar, maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı
YEREL HABERLER Muhtar, maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı
Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine ...
Mersin'de merdiven altı maske ve tulum imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Mersin'de merdiven altı maske ve tulum imalathanesine ...
Mersin'de izinsiz maske ve tulum üretilen depoya baskın Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ile bin adet maske yapımında kullanılan lastiğe el konuldu, bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de izinsiz maske ve tulum üretilen depoya ...
Kayısıda sezon heyecanı Mersin’in Mut ilçesinde iki hafta sonra hasada başlanacak
YEREL HABERLER Kayısıda sezon heyecanı Mersin’in Mut ilçesinde iki ...
Akdeniz’de korona virüs ile mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de korona virüs ile mücadele aralıksız ...
14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderildi
YEREL HABERLER 14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler evlerine ...
Gebe köpek, mahsur kaldığı yerde 6 yavru doğurdu
YEREL HABERLER Gebe köpek, mahsur kaldığı yerde 6 yavru doğurdu
Depodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Depodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Mezitli Belediyesine girişlerde ateş ölçerli tedbir
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesine girişlerde ateş ölçerli tedbir
Hazine arazilerini tarım alanına dönüştürmeye çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Hazine arazilerini tarım alanına dönüştürmeye ...
Mersin'de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Mersin'de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ...
Mahsur kalan köpek ve 6 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan köpek ve 6 yavrusunu itfaiye ekipleri ...
Büyükşehir Belediyesinin dezenfektanları MESKİ laboratuvarında üretiliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin dezenfektanları MESKİ ...
Mersin'de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği hastaneye getirip sağlık çalışanlarına ikram etti
YEREL HABERLER Mersin'de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek Silifke ...
(Görüntülü) ŞAİRLERDEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞAİRLERDEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
Şairlerden 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Şairlerden 'evde kal' çağrısı
TÜGİAD’dan ilave paket önerisi
YEREL HABERLER TÜGİAD’dan ilave paket önerisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X