Silifke'de 1 ton çilek sağlık çalışanlarına dağıtıldı

<br>Mehmet OKUR/SİLİFKE,(Mersin),(DHA) MERSİN'in Silifke ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası ve Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği sağlık çalışanlarına ikram etti.<br>Silifke Devlet Hastanesi Acil girişinde 1 ton çilek sağlık personeline dağıtıldı. Silifke Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Atayurt Hal Komisyoncular Derneği Başkan Vekili İbrahim Kaynar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına çilek ikram ederek destek vermek istediklerini belirtti. Başkan Kaynar, "Silifkeli çilek üreticileri olarak Silifke´deki sağlık çalışanlarına teşekkür olarak çilek ikram ediyoruz. Onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi<br>DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR<br>2020-04-07 16:46:21<br>
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