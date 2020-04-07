Üzerine demir kapı düşen şahıs hayatını kaybetti

Mersin’in Akdeniz ilçesinde üzerine demir merdiven düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Akdeniz ilçesi Evci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir soğuk hava deposunda tadilat sırasında Mustafa Arıkan (53) isimli işçi çalıştığı demir merdiven nedeni bilinmeyen bir şekilde üzerine devrildi. Yanında bulunan arkadaşları tarafından demir merdiven kaldırılırken, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Tarsus'ta özel bir hastanesine kaldırılan Mustafa Arıkan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Polis olay yerinde yaptığı araştırmada görgü tanıklarını dinledikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.