Mersin'de karantina süresi biten vatandaşlar evlerine gönderildi KKTC'den gelen biri bebek 594 öğrenci ve vatandaş, Mersin'deki 14 günlük karantina süresinin dolması ile evlerine gönderildi 25 otobüsle 44 farklı ile gönderilen vatandaşların yurtlardan ayrılışları sırasında tekrar ateşleri ölçüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen aralarında bir bebeğin de bulunduğu öğrenci, asker ve vatandaşlardan oluşan 594 kişi, Mersin'deki 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildi. 25 otobüsle 44 farklı ile gönderilen vatandaşların yurtlardan ayrılışları sırasında tek tek ateşleri ölçüldü.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle KKTC'den getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mersin Kırk Kaşık Kız Yurdu'nda geçiren bir bebek, 173 öğrenci ve 399 sivil vatandaş, 15 asker ile 6 şoför, AFAD Mersin tarafından araçlarla sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde memleketlerine uğurlandı. 25 otobüsle 44 farklı ile gönderilen vatandaşların çıkışta tek tek tekrardan ateşleri ölçüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında götürülen vatandaşlar, memleketlerinde ailelerine teslim edilecek.

25 Mart tarihinde KKTC'den yurda dönüş yapan 173 öğrenci, 399 sivil vatandaş, 15 asker ve 6 şoför, Silifke Taşucu Limanı'nda yapılan sağlık muayeneleri sonrası 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin'deki KYK yurtlarına yerleştirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.