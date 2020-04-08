Mersin'de pazarlarda vatandaşlar ve esnaf korona tedbirlerine uyuyor Pazar girişinde zabıta ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor, maske takmayı unutanlara maske veriliyor

Mersin'de korona virüs önlemleri kapsamında pazarlarda maske ve eldiven takmanın mecburi hale getirilmesiyle birlikte esnaf ve vatandaşlar tedbirlere uydu. Alışveriş esnasında vatandaşların sosyal mesafe kuralına da dikkat ettiği görüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde pazara girişler tek bir noktadan gerçekleştirilirken, zabıta ekipleri de girişlerde vatandaşların ateşini ölçtü, maske takmayı unutanlara maske verdi. Elleri de dezenfekte edilen vatandaşlar, alışveriş için kapalı pazar yerine alındı. Gerek alışverişe gelen vatandaşlar, gerekse esnaflar, kendi sağlıkları ve diğer insanların sağlıklarını korumak adına kurallara uyduklarını belirttiler.

Esnaf olan ablasına yardım ettiğini ifade eden Sare Sağlam, "Maskemizi, eldivenimizi takıyoruz. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Hijyenimize dikkat ediyoruz" dedi.

Pazar alışverişi yapan Emine Göçer de, "Pazara giderken maskemizi takıyoruz. Kendi eldivenlerimizi takıyoruz. Denetimleri yerinde buluyoruz. Evde kalıyoruz, mecbur kaldıkça dışarı çıkıyoruz" diye konuştu.

Köyden geldiğini dile getirilen vatandaşlardan Mahmut Ali Bozkur, "Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Alışverişimizi yaptık. Köyden geldik, zaman kaybetmeden köyümüze döneceğiz" şeklinde konuştu.

Pazarcı esnaflarından Ahmet Ulutaş ise alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyledi. Uluştaş, "Tedbirlere uyuyoruz. Eldivenlerimizi taktık, maskelerimizi taktık, kurallara uyuyoruz" dedi.

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