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MIP’den liman işlemlerinde korona indirimi

İHA

– Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP), korona virüs salgını nedeniyle yürütülen mücadeleye katkı vermek amacıyla bazı liman işlemlerinde yüzde 50'ye varan indirime gitti.

MIP’den liman işlemlerinde korona indirimi

– Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP), korona virüs salgını nedeniyle yürütülen mücadeleye katkı vermek amacıyla bazı liman işlemlerinde yüzde 50’ye varan indirime gitti.
MIP, korona virüsün (Covid 19) etkisini artırmaya başladığı günlerden itibaren limanda aldığı önlemlere devam ederken, ekonomiye katkı sağlayacak bazı uygulamaları da hayata geçirdi. Covid19 nedeniyle yaşanan sıkıntıları en aza indirmeyi hedefleyen MIP, limandaki bazı işlemlerde indirim yaptı. MIP’den yapılan açıklamaya göre, gemiden gemiye ihrakiye tedariki ile sınır kapılarındaki uygulamalar sebebiyle limanda bekleyen transit yüklerde destek olmak amacıyla indirime gidildi.

Gemiden gemiye ihrakiye tedarikinde yüzde 40 indirim
MIP, gemiden gemiye ihrakiye tedarikinde yüzde 40 indirim uygulayacak. 2 Nisan’da başlayan indirim 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. İndirimi bazı koşullara bağlayan MIP, şu açıklamayı yaptı:
“Tedarikçi firmaların deniz kirliliğine karşı geçerli sigortaları olması; resmi makamlardan gerekli izinlerin alınmış olması ve bir seferde 500 ton ve üzeri tedarik yapılması koşulları ile MIP fiyat listesi ve özel koşullarında yer alan ‘Müşteri tarafından tedarik edilen ihrakiyenin, kendilerine ait mekanik cihazla gemiye yüklenmesi’ tarifesi üzerinden ‘gemiden gemiye’ verilmesi ve tedarikin gemi operasyonu süresince tamamlanarak yakıt alan geminin rıhtımdan ayrılışını geciktirmeyecek şekilde
yapılması halinde yüzde 40 indirim uygulayacaktır.”

Limanda bekleyen transit yüklerde yüzde 50’ye varan indirim
Öte yandan MIP, Covid19 salgını nedeniyle sınır kapılarında alınan önlemler sonucunda transit rejimine tabi yüklerin sevk işlemlerinde yaşanan beklemeler karşısında destek olmak amacıyla da Mersin Limanı'ndan karayolu ve demiryolu ile çıkış yapan veya yapacak olan transit rejime konu konteynerlerin ardiye tutarları ve transit yük taşıyan araçların fuzuli işgaliye ücretlerinde indirime gitti. 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak indirime göre Transit Konteyner Ardiye Dry konteynerde 17 gün arası ücretsiz, 815 gün arası yüzde 25, 16 gün ve üzerine ise yüzde 50 indirim uygulanacak. Soğutma tertibatlı (reefer) konteynerde de indirim tutarları 17 gün arası yüzde 20, 815 gün arası yüzde 30, 16 gün ve üzeri yüzde 50 olacak. Transit araç fuzuli işgaliye ücretlerinde ise yüzde 50 indirim uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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