(Görüntülü) Azra Bebek karantinadan çıktı

"Bu gidiş gidiş değil"

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nden (KKTC) Mersin'e getirildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilen 593 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. Karanti sürecinde dünyaya gelen Azra bebek de annesiyle birlikte memleketlerine gitti. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart'ta KKTC?den dönüş yapan 593 kişi, KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu?nda karantinaya alındı. Elazığlı Sevda Gül, karantinadayken, bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile, bebeğe Azra ismini verdi.<br>Karantina süresinin dolmasının ardından Azra bebek ile birlikte 594 kişi tahliye edilerek AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-08 12:42:37<br>

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