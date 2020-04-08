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Korona virüs balığa rağbeti arttırdı Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor Mersin Balık Pazarı'nda vatandaşlar taze ve ucuz balık alırken, balıkçılar vatandaşları tamamen doğal olan balık yemeye çağırdı Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Balığa talep şu anda yüksek miktarda"

İHA

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşların taze ve ucuz balık aldığı Mersin Balık Pazarı'nda balıkçılar, vatandaşları tamamen doğal olan balık yemeye çağırdı.

Korona virüs balığa rağbeti arttırdı Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor Mersin Balık Pazarı'nda vatandaşlar taze ve ucuz balık alırken, balıkçılar vatandaşları tamamen doğal olan balık yemeye çağırdı Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Balığa talep şu anda yüksek miktarda"

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşların taze ve ucuz balık aldığı Mersin Balık Pazarı'nda balıkçılar, vatandaşları tamamen doğal olan balık yemeye çağırdı.
Balık sezonunun açık olduğu bugünlerde tezgahlar balıkla dolup taşarken, Covid19 dolayısıyla vatandaşlar balığa daha çok rağbet göstermeye başladı. Fiyatların da uygun olmasından dolayı birçok vatandaş balığa yönelirken, balıkçılar da vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye çağırdı. Balık satışları ve fiyatlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, şu anda balık sezonunun açık olduğunu belirterek, "Her çeşit balığımız mevcut. Halkımız zaten balık alıyordu ama korona virüs salgını dolayısıyla balık yemeyi daha çok tercih ediyorlar. Balığa talep şu anda yüksek miktarda. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Balık doğal bir yiyecektir. Omega 3 ve 6 açısından çok zengindir. Virüslere, bakterilere karşı bağışıklık kazanılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Şu anda insanlara balığı tavsiye ediyoruz. Çünkü şu anda en doğal yiyecek balıktır. Hiçbir katkı maddesi olmayan, doğal büyüyen tek yiyecek balıktır. 100150 metreden balıkları canlı ve taze olarak getirip halkımıza sunuyoruz. Balık önemli bir gıdadır. Halkımızın özellikle bu zamanda çok tüketmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Şu anda deniz balığı fiyatları ucuz gidiyor"
Şu an denizden her türlü balığın çıktığını kaydeden Polat, "Çupra, levrek, barbun, sardalye, gümüş, kefal, mezgit gibi her türlü deniz balığımız mevcut. Şu an deniz balığı fiyatlarımız uygun gidiyor. İstavrit, sardalye 10, hamsi 1015, çupralevrek 2530, barbun 2530, mezgit 20, kefal 1015 lira arasında gidiyor. Tabii diğer deniz ürünlerimizde cinsine, kalitesine göre fiyatları değişiyor. Bakanlığımızın balık fiyatları ucuzlayacak açıklaması kültür balıkçılığıyla ilgili fiyatlar. Kültür balıkçılığında şu anda düşüklük yaşanıyor. Tabii çiftlik balığı toptancılarının halka daha hızlı bu fiyatları yansıtabilmesi için direkt balıkçılara daha ucuz fiyatlara vermesi lazım" diye konuştu.

"Virüsten dolayı balığa talep arttı"
Balıkçı Ömer Polat ise virüs olayından sonra balığa talebin arttığını vurgulayarak, "İnsanlarımız temizlik ve sağlık konusunda bilinçlendi. Balığa rağbetimiz arttı. Halkımız balık yemeye biraz daha yoğun ilgi göstermeye başladı. Biz de insanlara hizmet etmek için en güzel, taze ve ucuz balığı burada satıyoruz. Balık fiyatları şu anda dönemin en ucuzu. Halkımıza en ucuz ve taze balığı sunmaya çalışıyoruz. Onun için halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Balık ye, genç kal, sağlıklı kalın" şeklinde konuştu.
Vatandaşlar da balığın sağlıklı bir yiyecek olduğunu belirterek, herkesin balık yemesi gerektiğini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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