Alzheimer hastası, düştüğü çukurda termal kameralı İHA ile bulundu

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<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'de evinden çıktıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Ayşe Düzkaya (72), düşüp bayıldığı 2 metrelik çukurda, ısı tespiti yapan İHA sayesinde bulundu.<br>Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Düzkaya, dün ailesiyle yaşadığı evden çıktı ancak geri dönmedi. Torunu da 50'inci Yıl Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunarak, yardım istedi. Motorize görevlilerin de bulunduğu polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.<br>Havanın kararmasının ardından bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) istendi. Termal kameralı İHA ile başlatılan arazi tarama işleminin 7'nci dakikasında, seralar yanından ısı akışı tespit edildi.<br>Belirlenen noktaya giden polis ekipleri, Düzkaya'yı düştüğü yaklaşık 2 metrelik çukurda buldu. Evine yaklaşık bir kilometre mesafede baygın halde bulunan Düzkaya, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Düzkaya'nın yakınları polise teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir MERSİN, (DHA)<br>2020-04-08 13:58:30<br>

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