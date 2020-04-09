Başkan, sokak hayvanlarını eliyle besledi

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Mersin’in Çamlıyayla İlçe Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, ilçedeki sokak hayvanlarını eliyle besledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında genişletilen yoğun güvenlik tedbirlerinden sokak hayvanları da olumsuz etkilendi.

Kapalı olan çoğu iş yerleri nedeniyle sokak hayvanlarına bulunamayan kırıntı türü yiyeceklerin neredeyse yok olduğu dönemde poşet yemler devreye girdi.

Bu doğrultuda Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, 10 torba kedi ve köpek maması ile ilçenin yaklaşık 20 ayrı noktasına yemler bıraktı.

Çarşı içindeki sokak hayvanlarını da unutmayan başkan Tepebağlı bu yaklaşımı ile taktir aldı.

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