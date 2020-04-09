Akdeniz’de pazar yerlerine el dezenfekte noktaları kuruldu

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına, vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları yerleştirdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları hemen her alanda ve tüm imkanlar seferber edilerek aralıksız şekilde devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve üzerinde, “Alışverişten önce ve sonra lütfen ellerinizi dezenfekte ediniz” ile “Sağlığınızı önemsiyoruz Hayat Evde Güzel” yazılı uyarıcı tabelalar, zabıta ekiplerince ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına konuldu. Kişisel hijyenin önemine dikkat çeken bu tabelaların üzerine de yine alışverişe gelen vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları dolu 1 litrelik şişeler yerleştirildi.

Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, semt pazarlarına gelen vatandaşlara maske ve eldiven

dağıtımına da devam ediyor.

Pazar alışverişine gelen vatandaşlar, uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler.

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