Mersinliler `evde kaldı´, kent boşaldı (2)

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerle büyükşehirler bazında en az vakaya sahip kentler arasında yer alan kentte 30 vaka görülürken, virüs kaynaklı ise 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. <br>DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-04-09 14:40:14<br>

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