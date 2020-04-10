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Mersin'de yasakları ihlal eden 130 kişi hakkında işlem yapıldı

DHA

Mersin'de yasakları ihlal eden 130 kişi hakkında işlem yapıldı

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'de jandarma tarafından, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 130 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.<br>İl Jandarma Komutanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri ve faaliyetleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma işlemleri ile ilgili olarak, 1 kişi hakkında adli işlem, 22 kişi hakkında idari işlem uygulanarak toplam 9 bin 232 para cezası kesildi.Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılarak bin 568 TL para cezası uygulandı. Mesire ve piknik alanları ile sahillerde uygulanan tedbirlere uymayan 53 kişi hakkında da toplam 26 bin 439 TL cezai işlem yapıldı. Yüzde 50 kapasite yasağına uymayan 13 araç sürücüsüne ise bin 716 TL para cezası kesildi.<br>Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ekipleri tarafından ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden 270 kişi ikaz edilerek eve gönderilirken, 36 kişi hakkında adli, idari işlem yapıldı. <br>FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMADI<br>Koronavirüs salgını nedeniyle fırsatçılığa yönelik düzenlenen operasyonda 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ve bin maske lastiği yakalandı.<br>Şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında 53 bin 847 araç içerisinde bulunan toplam 94 bin 354 kişiye bilgilendirme yapıldı.<br>7 MİLYON 691 TL ÖDEME YAPILDI<br>Sosyal yardım, işsizlik ödemeleri ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında 476 personel görevlendirilirken, 11 bin 683 vatandaşa 7 milyon 691 bin 635 TL ödeme yapıldı.<br>CEZAEVİNE GELEN VATANDAŞLAR ATEŞİ ÖLÇÜLEREK İÇERİ ALINIYOR<br>Hükümlü ve tutukların kaldığı cezaevlerinde görev yapan jandarma birlikleri tarafından cezaevi girişinde içeriye girmek isteyen tüm şahısların ateşini ölçerken, sevk nakillerde tutuklu ve hükümlünün maske ve eldiven takması, jandarma personelinin ise koruyucu elbise giymesi sağlanıyor. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarında görevli tüm personelin mesai başlangıcında ateşi ölçülürken, maske ve eldiven dağıtılarak, bina ve kullanılan araçların dezenfektanı yapılıyor. Ayrıca jandarma birimlerine istek ve talepleri için gelen vatandaşların da güvenlik tedbirleri çerçevesinde ateşi ölçülerek maske ile el dezenfektanı kullanması sağlanıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-04-10 16:05:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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