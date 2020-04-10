Çiçekçi dükkanını soyan şüpheli yakalandı

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<br>Mehmet DOĞANER, ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde çiçekçi dükkanından 18 bin lira değerindeki 7 canlı güvercin ile iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli yakalandı.<br>İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çeşmeli Mahallesi´nde çiçekçi dükkanında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Çiçekçi dükkanından çalınan 18 bin TL değerinde 7 canlı güvercin ve 1 adet güvenlik kamerası çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Çaldığın güvercinler ve güvenlik kamerası ise sahibine teslim edildi.<br>Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-04-10 17:08:31<br>

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