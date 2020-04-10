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Mersin'de jandarma ekipleri korona virüs mesaisinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla bir yandan sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da kurala uymayanlara geçit vermiyor Ayrıca fırsatçılık yapanlara yönelik de operasyonlarını sürdüren ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor

İHA

Mersin'de jandarma ekipleri korona virüs mesaisinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla bir yandan sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da kurala uymayanlara geçit vermiyor Ayrıca fırsatçılık yapanlara yönelik de operasyonlarını sürdüren ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) salgını dolayısıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayan ekipler, diğer taraftan da kurala uymayanlara geçit vermiyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid19 kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda vefa sosyal destek grupları kuran jandarma ekipleri, sokağa çıkma ihlali yapan 270 kişiyi ikaz ederek eve gönderirken, 36 kişi hakkında adliidari işlem yaptı. Vefa grupları ayrıca 112'yi arayıp yardım isteyen 251 vatandaşın da taleplerini karşıladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili çalışma yapan ekipler, 1 kişi hakkında adli işlem yaparken, 22 kişiye 9 bin 232 lira para cezası kesti. Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye de hem adli hem idari işlem yapan ekipler, fırsatçılara yönelik de operasyonlar gerçekleştiriyor. Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz üretim yapılan 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ile bin maske lastiği ele geçirdi. Şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında araçları durdurarak virüse karşı uyaran ekipler, 53 bin 847 araç içerisinde bulunan 94 bin 354 kişiyi bu yönde bilgilendirdi. Mesire ve piknik alanları ile sahillerde uygulanan yasaklara yönelik de çalışma yürüten ekipler, kurallara uymayan 53 kişiye 24 bin 439 lira ceza kesti. Sosyal yardım, işsizlik ödemeleri ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında 476 kişilik bir ekip kurulurken, 11 bin 683 vatandaşın 7 milyon 691 bin 635 lirası teslim edildi.

Bin 134 toplu taşıma, personel ve işçi servisi aracı kontrol edildi
Toplu taşıma araçları ile personel ve işçi servislerinde, tescil belgelerinde yasan taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıması zorunluluğu kapsamında bin 134 aracı kontrol eden ekipler, 13 araca bin 716 lira para cezası uygulandı. Büyükşehirlere giriş ve çıkışların sınırlandırılması kapsamında da 7 ayrı noktada uygulama noktaları kuran ekipler, izni olmayan hiçbir aracın giriş ve çıkışına izin vermiyor. Cezaevlerinde de üst düzen önlemler alan ekipleri, cezaevine gelen tüm şahısların ateşini ölçerken, sevk nakillerde tutuklu ve hükümlünün maske ve eldiven takması, personelin ise koruyucu elbise giymesi zorunlu olarak sağlanıyor. İl Jandarma Komutanlığında da tedbirler alınırken, mesaiye gelen bütün personelin ateşi ölçülerek, maske ve eldiven giymesi sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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