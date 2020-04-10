Akkuyu'da bir personel korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Akkuyu Nükleer AŞ'nin taşeron şirketinde çalışan bir personelin korona virüs teşhisi ile karantina altına alındığı, temas ettiği kişilerin de tespit edilerek izole edildiği bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kamuoyu manipülasyonunun önlenmesi amacı ile hem çalışanların, hem medya organlarının hem de kamuoyunun, 5 binin üzerinde kişinin çalıştığı inşaat sahasında çalışma ortamı ve korona virüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili sürekli bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Projemizin gerçekleştirilmesi kapsamında Akkuyu Nükleer AŞ ve bütün alt yüklenici şirketler tarafından çalışanların sağlığının korunması ile projenin kesintisiz olarak devam ettirilmesi için gerekli olan tüm önlemler harfiyen uygulanmaktadır. Bugün taşeron şirketimize bağlı bir çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiş olup, sözü geçen çalışan şu an itibarı ile izole edilerek karantina altına alınmıştır. Bahse konu çalışan ile temas etmiş kişiler tespit edilmiştir. Hepsi aynı şekilde izole edilmiş bulunmaktadır. Durum ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve mülki idare amirlikleri haberdar edilmiştir, onlar ile sürekli iletişim içerisinde bulunmaktayız" denildi.

Epidemik krizin Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşa süreci üzerindeki etkisini en aza indirmek, inşaat sahasında çalışanların sağlığının korunması ve güvenliğin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarının talimatlarına ve tavsiyelerine uymakta olup, Türkiye’de enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik karantina dahil olmak üzere daha sıkı önlemlerin alınması halinde onları da uygulamaya hazırdır. İnşaat sahasındaki koşullar ve çalışanlarımızın sağlık durumu konusunda düzenli olarak güncel bilgi almaya ve kamuoyu ile doğru bilgi paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte herkese sağlıklar diler ve epidemik durumun en kısa zamanda iyileştirilmesini temenni ederiz. Akkuyu Nükleer AŞ olarak devletin başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası dahilinde sadece çalışanlarımızın aile mensuplarına değil, aynı zamanda Mersinlilere ve Türkiye’nin bütün vatandaşlarına elimizi olabildiğince uzatmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."

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