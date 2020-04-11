Mersin'de vatandaşlar marketlere akın etti

<br>MERSİN, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Mersin'de de marketlere akın ederek ihtiyaçlarını karşılamak isterken sosyal mesafe uyarılarını hiçe saydı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Mersin'de market, bakkal, manav ve fırınlarda koşan vatandaşlar büyük yoğunluğa neden olurken, yapılan tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadı. <br>Alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşlar, "Sokağa çıkma yasağını duyunca hemen dışarı çıktık. Fırın ve marketlerden ihtiyacımızı almak istedik. İnşallah bu virüs biran önce ülkemizden çıkar ve nefes alırız" dedi.<br>Geç saatlere kadar marketlerde ve manavlarda uzun kuyruklar oluşurken, trafikte de yoğunluk yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-04-11 00:22:37<br>
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