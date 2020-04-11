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Büyükşehir Belediyesi: “Dağıttığımız maskeler standartlara uygun”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlara uygun olarak üretilen maskeleri, yasal izin ve ruhsatları tam olan, kalite belgeli firmalardan temin ederek vatandaşlara dağıttığı bildirildi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, "Kalite standartları belirlenmiş ürünlerimizi vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabilir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi: “Dağıttığımız maskeler standartlara uygun”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlara uygun olarak üretilen maskeleri, yasal izin ve ruhsatları tam olan, kalite belgeli firmalardan temin ederek vatandaşlara dağıttığı bildirildi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, “Kalite standartları belirlenmiş ürünlerimizi vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabilir” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle maske bulmakta zorlanan vatandaşlara destek olmak amacıyla ücretsiz olarak dağıtılan maskelerin, temininde büyük zorluklar yaşamasına rağmen lisanslı maske üreticisi firmalardan tedarik edildiği ve kalite standartlarına uygun olduğu bildirildi.

Standartlar, ruhsat ve izinler titizlikle inceleniyor
Açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara dağıttığı maskeleri teknik olarak “3 katlı nonwoven kumaştan üretilmiş maske” olarak tanımlamanın mümkün olduğu belirtildi. Bu maskelerin Türk Ticaret Kanunu gereğince uygun ticaret unvanına, Vergi Usul Kanununun 8. maddesi gereğince vergi kimlik numarasına sahip firmalar ve yasal izinlere sahip üreticilerden, medikallerden temin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, en uygun ve en gerçekçi fiyat ile alım yapma konusunda olduğu kadar maskelerin standartlara uygun olmasına da titizlikle yaklaşıyor. Maske temininde ürünün CE belgeleri (Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluk), firmaların ticaret sicil kayıtları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları inceleniyor. Bunların yanı sıra en kaliteli maskeyi temin edebilmek için firmalardan İSO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, İSO: 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi de isteniyor. Uygun üretim ortamlarına ve gerekli yasal izinlere sahip olan ve Kamu İhale Kurumu tarafından yasaklanmamış olan her firma ve şahıs belediyenin tedarikçisi olabiliyor. Salgın ortamı dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi, maske temin ettiği firmalardan, gerekli ruhsat belgelerini de istiyor. Sağlık Bakanlığından üretim izni almış, ürünlerinin standartlara uygun olduğu Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş firmalardan ürün alınıyor” denildi.

“Hastanelerde kullanılan maskelerden farkı yok”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da belediyenin maske temin ettiği, yasal izinleri tam olan ve standartlara uygun üretim yapan bir firmanın markasının, kaçak üretim yapılan bir atölyede taklit edildiğini belirterek, “Güvenlik güçlerimizin el koyduğu o sahte maskelerin belediyemizce dağıtılması asla söz konusu olamaz. Belediyemizin vatandaşlarımıza dağıttığı maskelerin eczanelerde satılan maskelerden bir farkı yoktur. Eczaneler de marka ve üreticisine göre değişken kaliteli ürünler satmaktadır. Bu noktada kalite standartları belirlenmiş ürünlerimizi vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabilir. Aynı ürünler belediye personelimiz tarafından da kullanılmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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