Fransa´da koronavirüsten ölen Türk´ün kuzeni de virüs kurbanı oldu

<br>MURAT SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- FRANSA´da 12 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren ilk Türk vatandaşı olan Halil Bıçkı´nın (64) kuzeni Gökmen Bıçkı (41) da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.<br>Fransa´nın Soissons kentinde 12 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Halil Bıçkı'nın aynı kentte yaşayan kuzeni Gökmen Bıçkı ve eşinin yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkınca, çift tedaviye alındı. Bir ayı aşkın süredir yoğun bakımda tedavisi süren Gökmen Bıçkı da yaşamını yitirdi. Gökmen Bıçkı´nın tedavisi süren eşinin durumunu iyi olduğu öğrenildi.<br>Fransız yetkililer Halil Bıçkı´nın cenazesini memleketi olan Mersin´in Mut ilçesine gönderilmesine izin vermemiş, bu ülkede toprağa verilmişti. Gökmen Bıçkı´nın cenazesinin ise Mut'ta defnedilmesine izin verildiği bildirildi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ<br>2020-04-11 10:53:37<br>
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