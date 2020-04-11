Mezitli Belediyesinden evden çıkmayanlara gazete, ekmek ve gıda desteği

Mezitli Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşlara destek veriyor. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiren ekipler, ekmek, gıda gibi acil ihtiyaçların yanında gazete servisi de yapıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinden ayrılamayan vatandaşlara destek için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Rutin olarak devam eden hijyen ve gıda paketi dağıtımının yanı sıra sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların yardımına da koşan ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekmek, gıda gibi acil ihtiyaçların yanında gazete de götürüyor.

Mezitli Belediyesi ekiplerinin en kritik zamanlarda yardıma koşmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Özellikle belli yaş sınırında bulunanlar bir süredir sokağa çıkamıyordu. Ancak gereksinimlerini sokağa çıkabilen komşuları ve belediye ekipleri sayesinde karşılayabiliyorlardı. Mersin’i de içerisine alan ve 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ekmek, gazete gibi temel ihtiyacımızı gideremez olduk. Sağ olsun bu zor zamanımızda belediyemizin ekipleri imdadımıza yetişti. Sarkıttığımız sepetlere ihtiyacımız olan ekmek, gıda ve gazete ihtiyacımızı koydular. Bu, aynı zamanda eskilerden kalan bir kültürümüz olan sepet sarkıtarak alışveriş yapma geleneğini de yeniden yaşamamıza neden oldu. Başkanımız Neşet Tarhan’a ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.



“Vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz”

Yaşanan bu zor günleri Mezitlililerin el ele vererek dayanışmayla aşacağını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Korona virüse karşı uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Mezitli Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla ekiplerimizi seferber ettik. Acil durumlar için belediyemizin başta Kriz Masası personeli olmak üzere 24 saat aralıksız Zabıta, Sosyal İşler, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri müdürlükleri personelimiz görevlerinin başında olacak. Gelen talepler üzerine harekete geçen ekiplerimiz; ekmek, gazete ve temel gıda ihtiyaçlarını gideriyor. Elimizden geldiğince her talebe yetişmeye çalışıyoruz. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman gecikmeler oluşabiliyor. Bu konuda ekiplerimize desteklerinizi bekliyoruz. Ekiplerimize bu özverili çalışmaları, vatandaşlarımıza da gösterdikleri hassasiyet, anlayış ve destekleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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