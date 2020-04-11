Toroslar'da dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı 7 gün 24 saat esası ile ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs tedbirleri kapsamında Mersin’in de aralarında bulunduğu 31 ilde hafta sonunu kapsayan iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Toroslar Belediyesi ekipleri de tedbiri elden bırakmadı. Ekipler, yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek olan ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul işletmeleri ile eczaneleri sabahın ilk saatlerinde ilaçlayarak dezenfekte etti.

“Tedbirlerimizi arttırdık”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ülke genelinde salgının başladığı günden bu yana ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri, eczaneler, iş merkezleri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını söyledi. Hafta sonunu kapsayan iki gün sokağa çıkma yasağının sosyal mesafenin azalması amacıyla uygulanan bir tedbir olduğunu belirten Yılmaz, “Tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan salgınla ilgili devletimiz çok titiz bir çalışma yürütüyor. Yerel yönetimler olarak bizler de halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla bu çalışmaya etkin bir mücadele ile destek veriyoruz. Virüs tehlikesine karşı en önemli tedbirlerden biri evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumaktır. Toroslar Belediyesi olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz. Kurallara uyarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

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