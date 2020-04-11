Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

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<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Gusup Çelik (86), evine ekmek getiren ekipleri görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı.<br>Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla evlere ekmek dağıtımı başladı. Kent genelinde, Vefa Sosyal Destek Grubu telefon numaralarını arayan vatandaşlara ekmek götürüldü. Ekipler, yasak nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara dağıtımı yapılmayan gazeteleri de ekmekle birlikte verdi.<br>Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nden gelen ekmek talebini alan ekipler, fırından ekmek alarak, adrese gitti. Ekiplerin getirdiği ekmek ve gazeteyi alan Çelik, duygulanarak gözyaşı döktü.<br>Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa kurumunda görevli Çarşı Mahalle Bekçileri ile karşılamaya başladı. Bekçiler, vatandaşların kapısına kadar ekmeklerini götürerek, teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-04-11 16:10:27<br>

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