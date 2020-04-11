Mersin'de bekçiler sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını evine götürdü

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, korona virüsten dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte, ihtiyacı olan vatandaşlara destek vererek, talep edenlerin ihtiyaçlarını evlerine götürdü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) salgını dolayısıyla 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün gece 24.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentler arasında olan Mersin'de de üst düzey önlemler alındı. Güvenlik güçleri bir yandan vatandaşın dışarıya çıkmasına izin vermezken, bir yandan da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşımahalle bekçileri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kendilerine ulaşan vatandaşların ihtiyaçlarını alarak evlerine götüren bekçiler, özellikle acil ihtiyacı olan vatandaşlara anında yardım elini uzatıyor.

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