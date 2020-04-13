Mersin'de, sokak hayvanları unutulmadı

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'de Yenişehir Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında çoğu kişinin evde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelere, kuru mama ile su kabı bıraktı.<br>Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli ekipler, koronavirüsle mücadele kapsamında çoğu kişinin evde olması ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçe beslenme noktalarına kuru mama ile su kabı bıraktı. Ekipler, mama bıraktıkları hayvanlarla bir süre vakit geçirerek, sevgi gösterdi. Ayrıca 'Yeni Şehir Masası'nı arayarak, evlerinde besledikleri evcil hayvanlar için mama ve yem isteyenlerin de talepleri karşılandı.<br>Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu süreçte besleme noktalarımızı artırdık. Evde besledikleri kedi, köpek ve kuşlar için yem ve mama talebinde bulunan vatandaşlarımız oluyor. Onların da bu taleplerini anında yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimiz evde kalsın, sokaktaki dostlarımız bizlere emanet" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir <br>2020-04-13 10:59:17<br>

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