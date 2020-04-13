Mersin´de yasağa uymayanlara 387 bin 928 TL ceza

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 240 kişiye toplam 387 bin 928 TL para cezası kesildi.<br>Mersin Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü´nün Mersin´in de kapsayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili kent genelinde yapılan kontroller ve trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda sokağa çıkma yasağına uymayan 240 kişi ve araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282´nci maddesi ile Kabahatler Kanunun 32´nci maddesine istinaden toplam 387 bin 928 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-04-13 16:17:55<br>
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