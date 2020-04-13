Toroslar’da dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri harfiyen uygularken, ilçede birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatıyla hijyen konusunda taviz verilmeden gece gündüz mesai yapan belediye ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri, eczaneler, işletmeler, banka ATM'leri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları periyodik olarak devam ederken, dezenfeksiyon işlemleri merkeze uzak mahallelerde de eş zamanlı olarak yürütülüyor.



"Virüse karşı topyekun mücadele ediyoruz"

Salgına karşı belediyenin bütün birimleri ile topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Ekiplerimiz, halkımızın sağlığı için büyük bir emek ve özveri ile çalışıyorlar. Bu süreci güçlü bir dayanışma ile atlatacağız. İnanıyoruz ki, korona virüsten kurtulmanın tek yolu tedbirli olmaktır. Toplum sağlığını korumak adına belediye olarak halkımızın ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederken, vatandaşlarımızın da hijyen kurallarına bu süreçte daha çok dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. İş birliğimiz ve dayanışmamız sayesinde bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız” dedi.

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