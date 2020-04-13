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Mersin Üniversitesi hastanesinde PCR testi yapılmaya başlandı

İHA

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, üniversite hastanesinde tüm birimleriyle korona virüsle (Kovid19) mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi. Çamsarı, bugünden itibaren korona virüs tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testinin Mersin Üniversitesi Hastanesinde de yapılmaya başlandığını bildirdi.

Mersin Üniversitesi hastanesinde PCR testi yapılmaya başlandı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, üniversite hastanesinde tüm birimleriyle korona virüsle (Kovid19) mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi. Çamsarı, bugünden itibaren korona virüs tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testinin Mersin Üniversitesi Hastanesinde de yapılmaya başlandığını bildirdi.
Mersin Üniversitesi Hastanesi bünyesinde alınan tedbir ve yürütülen çalışmaların yoğun biçimde devam etiği bildirildi. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, yaptığı açıklamada, Kovid19 pandemisinin ilk anından itibaren Sağlık Bakanlığı ve Mersin Valiliği başta olmak üzere Mersin’deki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.
İl Pandemi Koordinasyon Kurulunda MEÜ’nün ilgili öğretim üyelerinin de görev yaptığını ifade eden Çamsarı, bunun yanı sıra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tüm birimlerinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Çamsarı, “Hastalığa karşı verilen topyekun mücadelede bizler de milletimizin sağlığı, ülkemizin geleceği adına tüm sağlık personelimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

PCR testi yapılmaya başlandı
Yeni tip korona virüs tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testinin bugün itibariyle MEÜ Hastanesinde de yapılmaya başlandığını Çamsarı, İmmün Plazma Tedavi Merkezi ile ilgili altyapı çalışmalarının tamamlanarak Çukurova Kalkınma Ajansına proje ile başvurulduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi Hastanesinde alınan tedbirler üst seviyede
Öte yandan, üniversiteden yapılan açıklamada, bugüne kadar bin 500 şüpheli vaka başvurusunun yapıldığı MEÜ Hastanesinde, hastaların teşhis ve tedavisinde üst düzey önlemler alınırken, diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği açısından da çeşitli tedbirler uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda hastanenin poliklinik giriş kapıları ikiye ayrılarak giriş ve çıkışlarda görevli sağlık çalışanları tarafından ateş ölçümü yapılıyor. Yetişkin Acil, Çocuk Acil, Onkoloji Hastanesi ve Kovid19 polikliniğinin girişlerinde oluşturulan triyaj çadırlarında bulguları şüpheli kişiler personel eşliğinde Kovid19 polikliniğine yönlendiriliyor.
Bugün Özel Servis2 boşaltılarak, Kovid19 olası vakaları için poliklinik ve yataklı servis (çocukyetişkin) olarak kullanılmaya başlandı ve alınan gerekli önlemlerle sağlık hizmetinin kesintisiz ve prosedürlere uygun biçimde yapılması sağlandı.

Servislerde düzenleme yapıldı
Hastanenin yataklı servis bloğunda güney cephedeki tüm servisler ile dahili yoğun bakımdaki 26 yatak ve çocuk yoğun bakımdaki 2 yatak, olası veya kesin Kovid19 hastalarının teşhis ve tedavisi için boşaltılarak, her odada bir hasta yatırılacak şekilde toplam 183 hasta yatağı olarak düzenlendi. Yoğun bakım, ameliyathane ve doğumhane gibi birimlerde de Kovid19 enfeksiyonu olduğu teşhis edilen veya şüphelenilen hastalar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Hastalar gelmeden önce bu birimlerin ve personelin özel olarak hazırlanmasına yönelik prosedürler hazırlandı. Ayrıca hastane bünyesinde faaliyet gösteren çamaşırhane, terzihane ve yemekhane gibi birimlerde de özel olarak düzenlemeler yapıldı.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili de önlemler alındı
Hastanede, sağlık çalışanlarıyla ilgili de bazı düzenlemeler yapıldı. Açıklamada, bu düzenlemeler şöyle sıralandı:
“Hastane bünyesinde Kovid19 biriminde çalışanların evlerindeki riskli gruba bulaş taşımaması amacıyla sağlık personelinin konaklayabileceği 12 yataklı konuk evi ve 20 yataklı misafirhane hizmet vermeye başladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Halk Sağlığı Anabilim Dalının koordineli olarak yürüttüğü “Covid İzlem Birimi” kurulmasıyla maruziyeti olan veya belirti gösteren sağlık çalışanlarının ve onlarla temas halindeki kişilerin belirlenmesi ve takiplerinin bu birim tarafından yürütülmesi önlemi alındı. Sağlık personelimizin bilgilendirme süreçleri de titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda 74 eğitim yapılarak bin 600 akademik ve idari personele ‘Kovid19 Rehberi, Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve El Hijyeni’ eğitimi verildi. Servislerde çalışan tüm personele ihtiyaçları doğrultusunda ‘Kişisel Koruyucu Ekipmanlar’ sağlanmasının yanı sıra çalışan tüm personelin yemeklerinin, çalıştıkları servislere gelmesi ve ara öğün verilmesi gibi uygulamalar başladı. Servise gelen yemeklerin kapalı bir şekilde tek kullanımlık kaplarda ve kullanılan kaşıkçatalın tek kullanımlıkpaketli gelmesi sağlanarak personelimizin sağlıklı biçimde görevlerini yürütmeleri sağlandı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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