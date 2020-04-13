Mezitli’de korona günlerinde enginar hasadı

Geçtiğimiz sonbaharda Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafında toprakla buluşturulan enginarların ilk hasadı yapıldı. Tam kadro maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek hasada katılan kooperatif yönetimi, kendi elleriyle diktikleri enginarları ilk kez toplamanın sevinci ve heyecanını yaşadı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’da ilk hasat sevincine ortak oldu. İlk olarak kooperatif üyelerine enginarın toplanması konusunda mini bir eğitim verildi. Bazı kadınların şalvarlarıyla katıldığı enginar hasadını türküler söyleyerek gerçekleştirdi. Mezitli Belediyesi çiçek serası alanında gerçekleştirilen Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının da destek verdiği hasatta bine yakın enginar toplanarak satışa sunulmak üzere hazırlandı. Kooperatifin ilk müşterisi de hasada da yardım eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan oldu. Başkan Tarhan, elleriyle topladığı enginarları satın alarak derneğe ilk katkıyı sundu. Enginar üretiminin son derce doğal bir ortamda hiçbir ilaç ve katkı maddesi kullanmadan iyi tarım uygulamaları kapsamında yapıldığına dikkat çeken Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, “Bugün karanlığın içerisinden umudun doğuşunun örneklerinden birisini yaşıyoruz. Bir taraftan kaygı ve endişemiz devam ederken diğer tarafta da hayatın kendini üretmesinin bir örneğini görüyoruz. Kooperatifimizin yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin daha da yoğunlaşarak sürmesini amaçlıyoruz. Korona insanlarımıza iki şey gösterdi. Birincisi dayanışma insanlığı kurtaracaktır. Bunun en güzel örneği de kooperatifimizin yaptığı çalışmalardır. İkincisi de tarım ve gıda dünyada çok önemli hale geldi. Biz bu iki şeyi kooperatifimizin çatısı altında devam ettiriyoruz. Şimdi de sırada mısır var. Çok kısa süre içerisinde karşınıza çok daha özel projelerle çıkacağız. Bu konuda her zaman yanımızda olan ve bizleri yüreklendiren Başkanımız Neşet Tarhan başta olmak üzere tüm Mezitli Belediyesi ekibine ve kooperatif üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Dünya korona virüsüyle uğraşırken güzel şeylerinde yaşandığına dikkat çeken Başkan Tarhan ise “Yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi enginar salep gibi üretim değeri yüksek ürünlerin ekimini yapmıştı. Bugün ilk enginarlarımızı hasat ederek satışa hazır hale getirdik. Tarlamızdaki enginarların ilk bölümünü topladık, büyüyüp hazır hale gelince kalan bölümünü de toplayarak hazır hale getiriyoruz. Kadın Üretim Kooperatifimiz, enginar ve salebin yanında şimdi de mısır üretimine başlayacak. Belediye olarak kendilerine sadece yer ve moral desteği sağlıyoruz. Tüm üretim emek ve çalışma kadınlarımızın elinden çıkıyor. Dünyamızı yine kadınlarımız güzelleştiriyor. Kadınlarımızın hevesini ve çalışma azmini görünce kooperatifimizin Türkiye’de ki en başarılı kooperatif olacağına sonuna kadar inanıyorum. Yaşamakta olduğumuz salgına karşı da en güzel savunma biçimi sağlıklı ve doğal beslenmekten geçiyor. Bu salgından korunmak için enginar tüketmek son derece önemli. Bu tür üretimlerde bulunarak insanların sağlığına katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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