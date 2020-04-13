MEÜ Tıp Fakültesi'nde 3 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´nde biri profesör doktor olmak üzere 3 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.<br>Konuyla ilgili Rektör Ahmet Çamsarı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Değerli sağlık çalışanlarımız, her biriniz bizim için çok önemlisiniz. Lütfen önlemlere tam uyarak görevimizi yapalım. Bugün itibariyle bir profesör hocamız olmak üzere üç sağlık çalışanımız kovid-19 + olarak izlenmekte." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-04-13 21:14:29<br>

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