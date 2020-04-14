Sahipsiz hayvanları beslediler

Mersin'in Tarsus ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı ekipler, sokak hayvanlarını besledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bölge halkının birçoğu yapılan çağrılara uyarak evlerinde kalırken, kırsal bölgede yaşayan hayvanların beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri küçük dostlarını yalnız bırakmadı. Ekipler, "Lokantaların kapatılmasının ardından bu hayvanlar beslenememeye başladı. Bizlerde üzerimize düşen görevi yapmaya başladık. Küçük dostlarımızı aç bırakmamak için dört bir kolda çalışıyoruz. Sokak hayvanlarını aç bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar.

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