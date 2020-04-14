Milli Dayanışma Kampanyası'na 'makineli' destek AK Parti Erdemli İlçe Yönetimi ve sivil toplum kuruluşları halk eğitim müdürlüğüne maske makinesi kazandırdı 20 personelle günlük 25 binin üzerinde maske üretilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası'na Mersin'in Erdemli ilçesinde maske makinesiyle destek verildi. AK Parti Erdemli ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşlarıyla ihtiyaç duyulan maske makinesini halk eğitim merkezine kazandırdı. Alınan makineyle günlük 25 binin üzerinde maske üretilmesi hedefleniyor.

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü binasında kurulumu yapılan makineyle ilk maskeler üretildi.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı, aynı zamanda iş adamı Serdal Kaya, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası dahilinde AK Parti İlçe Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla Erdemli Halk Eğitim Müdürlüğüne bir maske makinesi kazandırdık. Kurum müdürümüz Ahmet Ateş'e de çok teşekkür ediyoruz. Erdemli'de günlük 25 bin adet maske üretecek makinemizi kurmuş bulunmaktayız. Erdemli'mize ve Mersin'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Maske alıp dağıtmaktan çok üretmenin daha faydalı olacağını düşündüklerini anlatan Kaya, "Sahada esnaflara birer ikişer maske vermek yerine 25 bin tane maskeyi üretip günlük Erdemli hatta Mersin'in ihtiyacını karşılayacak duruma geldik" şeklinde konuştu.



"20 personelle günlük 2530 bin maske üreteceğiz"

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Ahmet Ateş ise kurum imkanlarıyla bünyelerinde yaklaşık 40 bin maske ürettiklerini, haftalarca uğraşılıp üretilen bu rakamın 2 gün de gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Ateş, "Neredeyse 3 haftada gerçekleştirdiğimiz üretimi 2 günde üretebilecek duruma geldik. İlimiz ve ilçemizdeki maske ihtiyacını karşılamak adına yapılan bu makine bağışından dolayı ilçe başkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu süreçte yaklaşık 20 personelimizle günlük 2530 bin kadar maske üreterek ilçemizin ihtiyacını karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.

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