İYİ Parti'li ilçe başkanı ABD´den dönemiyor

<br>Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)MERSİN´in Çamlıyayla ilçesinden yaklaşık 36 gün önce kızını ziyaret etmek için ABD´ye giden İYİ Parti İlçe Başkanı Kudret Özdemir, Türkiye´ye dönemiyor.<br>İYİ Parti Çamlıyayla İlçe Başkanı Kudret Özdemir, 9 Mart tarihinde ABD´in Teksas eyaletinde yaşayan kızının yanına gitti. O tarihten sonra tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeyle uçuşlar durdurulunca, Türkiye'ye dönemedi. Bir an önce hayatın normale dönmesini dileyen Özdemir, "Burada insanlar evde olduğu için sokaklarda hiç kimse yok. Umarım bir an önce her şey yoluna girer ben de Türkiye´ye dönerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN<br>2020-04-14 12:58:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.