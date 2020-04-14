Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyelerde ulaşımı sağlayacak

Mersin’de Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, tahliyeler konusunda kaymakamlık, belediyelerle işbirliği içinde ulaşımı sağlayacaklarını belirtti.

Başsavcı Ramazan Murat Tiryaki, infaz düzenlemesi kapsamında tahliyelerle ilgili yaptığı açıklamada hükümlü yakınlarının kesinlikle ceza infaz kurumuna hükümlüleri almak için kişisel araçları ile gelmemeleri, kişisel araçları ile gelen hükümlü yakınlarına hükümlülerin teslim edilmeyeceğini, kendilerinin ulaşımı sağlayacaklarını ifade etti. Tiryaki, “İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması akabinde Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu, Tarsus 12 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve infaz düzenlemesinden yararlanacak hükümlülerin tahliyeleri ve izne ayrılmaları söz konusu olacaktır. Bu kapsamda tahliye olacak veya izne ayrılacak hükümlülerin ikametlerine dönüşünün sağlanabilmesi için Tarsus Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışma yürütülmüş olup, korona virüs salgınını önlemek ve sosyal izolasyonu korumak amacıyla hükümlülerin il içi veya il dışında belirtmiş oldukları ikametlerine dönüşlerinde devletimizin temin etmiş olduğu araçlar ile hükümlülerin ikametlerine ulaşımı gerçekleştirilecektir. Bu nedenle hükümlü yakınlarının kesinlikle ceza infaz kurumuna hükümlüleri almak için kişisel araçları ile gelmemeleri, kişisel araçları ile gelen hükümlü yakınlarına hükümlülerin teslim edilmeyeceği, hükümlülerin gerekli sağlık kontrolleri yapılarak hükümlülerin belirtmiş oldukları ikamet adreslerine temin etmiş olduğumuz toplu ulaşım araçları ile bırakılacakları ve bu hususta hükümlü yakınlarının gerekli sağduyuyu göstermelerini rica ederiz” dedi.

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