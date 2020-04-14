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Tarsus'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İHA

Tarsus Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Tarsus'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Tarsus Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, TOBB’un katkılarıyla hazırladıkları gıda kolilerinin, kaymakamlık tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere Vefa Sosyal Destek Grubu işbirliğiyle gönderilmek üzere hazırladıklarını belirterek “Her yıl Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere yaptığımız gıda yardımını bu yıl tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle erkene aldık. Tarsus Ticaret Borsası olarak bizlerde ‘birlikten kuvvet doğar’ düşüncesiyle hareket ederek, zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırladığımız gıda kolilerini Tarsus Kaymakamlığı koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.
İş dünyası olarak ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Başkan Kaya “Ülkemiz ve tüm dünya, şu anda korona virüs adı verilen bir virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. Bu yüzden bizlerde Borsa olarak ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak bu zor günlerinde yanlarında olmak istedik. Zor süreçte elimizden gelen tüm gayretle desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Cenabı Allah inşallah tez vakitte bu illetten, bu hastalıktan bizleri biran önce kurtarır ve şifasını bizlere verir. Buradan bütün hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum, hayatını kaybeden hastalarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile devlet yetkilileri başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza, polislerimize, jandarmamıza ve tüm kurumlarımıza bu virüs ile mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
Kaymakam Kadir Sertel Otcu ise sıkıntılı günlerin ancak birlik ve beraberlik ile atlatılacağını belirterek, “Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada zor günler yaşanıyor. Bu zor günleri atlatmamız için birlik ve beraberlik şart. İnanıyorum ki Tarsusumuz ve ülkemiz bu süreçten daha sağlıklı bir şekilde çıkacaktır. Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunan Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Cenabı Allah hayırlarını kabul etsin” şeklinde konuştu.
Tarsus Ticaret Borsası tarafından hazırlanan gıda kolilerin teslimine Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali Seçer’de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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