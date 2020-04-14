(Görüntülü) Koronayı yenen çift, mutluluk gözyaşları dökerken alkışlarla taburcu oldu

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<br>MERSİN'de koronavirüs tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan Güzin Demiray (60) ve Celal Demiray (65) çifti, alkışlarla taburcu edildi<br>Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Güzin-Celal Demiray çifti, hastalığı yenerek, sağlıklarına kavuştu. 18 günlük tedavi sonunda karantina odalarından çıkan çift, gözyaşlarına hakim olamadı. İkili, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.<br>Memleketi Çorum'a gittiklerinde hastalığı kaptıklarını anlatan Celal Demiray, hastanede görevli sağlık personeline teşekkür etti. Güzin Demiray ise, hastaların umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-14 14:04:31<br>

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