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Uyuşturucu satan 2 kişi gözaltına alındı

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu satan 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hacıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini alan ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahısların ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 150 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar ile 10 bin 210 lira para ele geçirdi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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