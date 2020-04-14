Uyuşturucu satan 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hacıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini alan ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahısların ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 150 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar ile 10 bin 210 lira para ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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