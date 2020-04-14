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(Görüntülü) Mersin'de su havzaları havadan görüntüleme sistemiyle kontrol ediliyor

DHA

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve Tarsus ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Baraj Gölü?nde yürüttüğü koruma çalışmalarında, havadan görüntüleme sistemini hayata geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü?ne bağlı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Havza Koruma ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü, son dönemde havza denetimlerini sıklaştırdı. MESKİ, temiz su kaynaklarının korunmasını daha etkin gerçekleştirebilmek amacıyla insansız hava aracı ile Berdan Havzası?nın bütününü havadan...

(Görüntülü) Mersin'de su havzaları havadan görüntüleme sistemiyle kontrol ediliyor

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve Tarsus ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Baraj Gölü?nde yürüttüğü koruma çalışmalarında, havadan görüntüleme sistemini hayata geçirdi.<br>Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü?ne bağlı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Havza Koruma ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü, son dönemde havza denetimlerini sıklaştırdı. MESKİ, temiz su kaynaklarının korunmasını daha etkin gerçekleştirebilmek amacıyla insansız hava aracı ile Berdan Havzası?nın bütününü havadan görüntüleyerek, herhangi bir risk durumunda kirletici unsurları kolaylıkla tespit edebilecek.<br>Vatandaşlara sağlıklı ve temiz içme suyu sağlamak için çalışmalarının ara vermeden devam ettiğini ifade eden MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "Türkiye?nin en temiz su kaynaklarından biri olan ve maksimum dolulukta 11,1 kilometrekare yüzey alanına sahip Berdan Baraj Gölü?ne ait mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarını izlemek için teknolojiden yararlanıyoruz. Yaklaşık 25 kilometrekarelik bir alanı drone aracılığıyla havadan izleyebiliyoruz. Bu uygulamayla Mersin?in en büyük su kaynağı olan Berdan Barajı?nı olası tüm risklere karşı, en sıkı şekilde denetliyoruz. Berdan su kaynağını besleyen kolları dere boyunca izleyebiliyoruz. İlimiz genelindeki bütün yüzeysel su kaynaklarını da aynı yöntemle ve belirli periyotlarla kontrol altında tutuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-14 16:27:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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