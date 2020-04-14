Oyun oynatan kafe kapatıldı

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<br>Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)- MERSİN´in Silifke ilçesinde, oyun oynatılıp, çay servisinin yapıldığı tespit edilen kafe, mühürlenerek kapatıldı.<br>Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Yeşilovacık Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, kafe olarak işletilen iş yerine ait odanın kahvehaneye çevrilerek 2 adet masa kurulduğu ve okey ile iskambil oyunu oynatıldığı belirlendi. İçecek servisinin de yapıldığı tespit edilen kafe, mühürlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR<br>2020-04-14 16:42:46<br>

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