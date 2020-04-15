Tarsus’ta 975 kişi tahliye ediliyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevinden toplam 975 kişi tahliye edilecek.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, yaptığı yazılı açıklamada, 97 kişinin şartlı, 878 kişinin açık ceza evinde korona virüs nedeniyle izin olmak üzere 975 kişi tahliye olacağını ifade etti. Tiryaki, “İnfaz yasasında bir takım değişiklikler öngören 7242 Sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir. İnfaz yasasında yapılan bu değişiklikle Tarsus Kampus Ceza Evlerinde bulunan 97 kişinin şartlı tahliyesi, 878 kişinin Açık Ceza İnfaz Kurumundan korona virüs sebebiyle izin verilmek suretiyle toplam 975 hükümlünün tahliyesi gerçekleştirilmektedir. Bugün itibariyle tüm tahliyeler gerçekleştirilerek tahsis edilen toplu ulaşım araçlarıyla il içi ve il dışına ulaşımları sağlanacak” dedi.

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