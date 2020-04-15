Mersin’de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürürken, okulların kapalı olması ve trafik yoğunluğunun düşmesi nedeniyle yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle okulların tatil, bazı işyerlerinin kapalı ve uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle trafik yoğunluğunun az olmasıyla Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bunun yanı sıra ekipler, heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan yollara anında müdahale ediyor, karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor, okul bahçelerini öğrenciler için hazır hale getiriyor. Büyükşehir ekipleri, bozulan yolları asfalt dökerek, onarıyor. Aynı zamanda vatandaşların talepleri doğrultusunda asfaltlanması gereken yollar da sıcak asfaltla kaplanıyor.

Kent genelinde aralıksız olarak devam eden çalışmalar kapsamında, Büyükşehir ekipleri, 11 Mart’tan itibaren 17 kilometre yol genişletme, 45 kilometre karla mücadele (yol açma), 142 kilometre greyder ile banket bakım ve tesviye, 390 kilometre stabilize malzemeli yol bakım, 11 kilometre heyelan temizleme ve 205 metre taş duvar örme çalışmasını tamamladı.

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