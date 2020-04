Seçer: “Mersinliler, vaka az diye rehavete kapılmasın”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de korona virüs vaka sayısının az olması dolayısıyla vatandaşların rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu. Salgın riski geçene kadar Kriz Merkezine ulaşan her türlü yardım talebine karşılık vereceklerini belirten Seçer, “İhtiyaç sahipleri bizi arasın. Her türlü talebe, zengin, fakir araştırması yapmadan, beyanını doğru kabul ederek, iyi niyetle ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bunu istismar etmesinler” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, katıldığı bir radyo programında korona virüs salgını sürecindeki çalışmalarını anlattı. Salgının baş gösterdiği günden bu yana şehrin her bir köşesinde dezenfekte çalışmaları yaptıklarını, sosyal mesafe ve temizlik başta olmak üzere salgından korunma yöntemleri konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade eden Seçer, şehirdeki tüm kurumların uyumlu çalışması sayesinde Mersin’de salgının fazla yayılmadığını ifade etti. Salgın nedeniyle dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü kesimler ile ekonomik durumu iyice bozulan yoksul kesimlerin sıcak yemekten ilaca, gıda kolisinden maskeye kadar her türlü ihtiyacına yanıt vermeye çalıştıklarını belirten Seçer, Kriz Merkezinin 7/24 çalışarak talepleri aldığını söyledi.



“Yardımları suistimal etmesinler”

Kriz Merkezinden yardım talebinde bulunanlara seslenen Seçer, “İhtiyaç sahipleri bizi arasın. Başım üzerine. Hiçbir laf söz yok. Bakın her türlü talebe, zengin, fakir araştırması yapmadan, beyanı doğru kabul ederek, iyi niyetle ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bunu suistimal etmesinler. Varsılların yoksullara destek olma zamanıdır. Birlik beraberlik zamanıdır. Bizlere yakışan odur. Bizim gibi geçmişi olan, bu kadim topraklar üzerinde yaşayan, acıda, mutlulukta, her konuda birlik içerisinde olmuş, nice acılar görmüş bir halk için bu zorlu günlerde de birlik, beraberlik, dayanışma önemli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Sokağa çıkma yasağına daha hazırlıklı olacağız”

Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı önceden ilan edildiği için herkesin daha bilinçli, daha tedarikli olacağını vurgulayan Seçer, “Biz de sokağı çıkma yasağına daha hazırlıklı olacağız. Kamu görevlileri, tarım işçileri, fırıncılar işlerine gidecek. Bizim fırınımız da çalışacak. Ekmek alacak parası olmayan insanlar bize başvuracak, biz de bunu yerine getireceğiz, yapmak zorundayız. Sosyal devlet budur. Yemek talebi, süt talebi olan vatandaşlarımız da bize ulaşacak. Gelecek her talebe yanıt vereceğiz” diye konuştu.



“Mersinliler, rehavete kapılmasın”

Başkan Seçer, Mersin’deki korona virüs vaka sayısının diğer illere göre daha az olmasının vatandaşları rehavete düşürmemesi, önlemlerin elden bırakılmaması uyarısında da bulunarak, “Lütfen işi ciddiye alalım. Mersin’de vaka sayısı az, iller arasında en son sıradayız ama bu işin de şakası yok. Hiç rehavete girmesinler. İşi ciddiye alsınlar. Biliyoruz sıkıldılar. Biliyoruz depresif bir durum. Sürekli aynı ortamda kalmak, ölüm korkusu, hastalık korkusu, saygıyla karşılıyorum. Ama lütfen biraz daha gayret edelim. Güzel günler bizleri bekliyor. Kurallara lütfen riayet etsinler, evde olsunlar, mümkünse dışarı çıkmasınlar, toplu ortamlarda bulunmasınlar” dedi.

