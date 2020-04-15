<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde tahliye işlemleri başladı.<br>TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Mersin'de cezaevlerinden tahliyeler başladı. Merkez Akdeniz İlçesinde bulunan cezaevinden tahliye edilenler, belediye otobüsleri ile dışarı çıkartıldı. Polis ve jandarmanın cezaevi içerisinde ve çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı. Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktıkları görüldü. Tahliye edilen mahkumlar, yaşadıkları ilçelere götürülerek belirlenen noktalara bırakıldı.<br>TARSUS CEZAEVİNDE 975 TAHLİYE<br>İnfaz yasasında gerçekleştirilen kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Tarsus Cezaevi'nden 975 hükümlü tahliye edildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-04-15 13:20:40<br>

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