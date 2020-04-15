Şehit babasından sağlıkçılara maske desteği

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan şehit babası Duran Şahin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, yüz koruyucu siper maske hediye etti<br>Bitlis'te 2006'da kullandığı savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Bahadır Şahin'in babası Duran Şahin, dünyayı ve Türkiye´yi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı. Şehit babası Duran Şahin, Tarsus Belediyesi ile irtibata geçerek salgınla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve yüz koruyucu siper maske desteğinde bulunmak istediğini söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Şahin ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne gidip, Başhekim Emre Direk'e 100 adet yüz koruyucu siper maske teslim etti. Siper maskeleri teslim alan Başhekim Direk, Şahin'e anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-04-15 13:25:29<br>

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