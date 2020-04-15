Şehit babasından sağlıkçılara siperlik desteği

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit babası Duran Şahin, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına 100 adet siperlik hediye etti.

Bitlis'te 2006'da kullandığı savaş uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Hava Pilot Üsteğmen Bahadır Şahin'in babası Duran Şahin, Tarsus Belediyesi ile irtibata geçerek Covid19 salgınıyla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve siperlik desteğinde bulunmak istediğini belirtti. Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Şahin ile Tarsus Devlet Hastanesine gitti. Şahin burada Başhekim Emre Direk'e 100 adet siperliği teslim etti.

Başhekim Direk, Şahin'e anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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