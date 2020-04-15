Toroslar Belediyesi ekipleri, kamu binalarını dezenfekte ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Toroslar Belediyesi ekipleri, kamu binalarını dezenfekte ediyor

İHA

Toroslar Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan kamu binalarını periyodik olarak dezenfekte ediyor.

Toroslar Belediyesi ekipleri, kamu binalarını dezenfekte ediyor

Toroslar Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan kamu binalarını periyodik olarak dezenfekte ediyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak adına korona virüs salgınına karşı önlemler aralıksız sürüyor. Kamu binalarında ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapan belediye ekipleri, güvenlik güçlerine ait hizmet binalarını ve araçlarını da periyodik olarak ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Dört ekipten oluşan dezenfekte ekibi, ilçenin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını titiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Ekipler, her gün kamu kurum ve kuruluş binaları, sağlık merkezleri, işletmeler, muhtarlıklar ve yolcu minibüsleri gibi kapalı alanlarda yaptığı dezenfeksiyonun yanı sıra sokakları da çamaşır suyu ve izopropil alkol içeren yüzey dezenfektanı ile yıkayarak hijyenik hale getiriyor.

"Tedbiri elden bırakmıyoruz"
İlçe genelinde salgına karşı çok yönlü bir mücadele yürüttüklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Temizlik ve hijyen hassasiyetimizi en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları ile tüm kamu kurum ve kuruluş binalarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu zorlu süreçte görevlerinin başında olan emniyet mensuplarımızın ve kamu görevlilerimizin hizmet verdikleri binaları daha hijyenik hale getirmek için dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca virüsün yayılmasına ortam sağlayacak banka ATM'leri ile ilçemizdeki asansörlere dezenfektan üniteleri yerleştirdik. Bu tedbir çalışmalarımızla halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalarak temas ortamından kaçınmalarıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar’da marketlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Toroslar’da marketlere sıkı denetim
(Görüntülü) Zabıtadan koronavirüse karşı sıkı denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zabıtadan koronavirüse karşı sıkı denetim
Şehit babasından sağlıkçılara siperlik desteği
YEREL HABERLER Şehit babasından sağlıkçılara siperlik desteği
(Görüntülü) Mersin'de cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de cezaevlerinden tahliyeler ...
Şehit babasından sağlıkçılara maske desteği
YEREL HABERLER Şehit babasından sağlıkçılara maske desteği
Mersin'de cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER Mersin'de cezaevlerinden tahliyeler başladı
Hayırseverin parasını ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Hayırseverin parasını ödediği 5 bin ekmek ücretsiz ...
Mersin'de tahliyeler başladı Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, otobüslere bindirilerek tahliye edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Mersin'de tahliyeler başladı Sağlık kontrolünden ...
Mersin’de konut satışları korona virüs sürecinde de arttı TÜİK verilerine göre, Mersin’de konut satışları mart ayında yüzde 2,8 artarak 3 bin 113 olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER Mersin’de konut satışları korona virüs sürecinde de ...
Lalala Dünyası, Akdenizli çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Lalala Dünyası, Akdenizli çocuklarla buluşacak
Seçer: “Mersinliler, vaka az diye rehavete kapılmasın”
YEREL HABERLER Seçer: “Mersinliler, vaka az diye rehavete ...
Erdemli’de fırınlara korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Erdemli’de fırınlara korona virüs denetimi
Mersin’de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Mersin’de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ...
Gizli hayırsever parasını ödedi, 5 bin ekmek vatandaşa bedava dağıtıldı Mersin’de bir hayırsever, korona virüs sürecinde zor günler geçiren vatandaşlara destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin MER-EK ekmek büfesindeki 5 bin ekmeğin ücretini ödedi
YEREL HABERLER Gizli hayırsever parasını ödedi, 5 bin ekmek ...
(Görüntülü) Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli
Tarsus’ta 975 kişi tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Tarsus’ta 975 kişi tahliye ediliyor
Hayvan bakımevleri ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Hayvan bakımevleri ziyarete kapatıldı
Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli
YEREL HABERLER Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli
(Görüntülü) Mersin'de, karantina süreleri dolan 135 kişi evlerine gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de, karantina süreleri dolan 135 ...
Mut'ta sokaklar ve iş yerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Mut'ta sokaklar ve iş yerleri dezenfekte ediliyor
Oyun oynatan kafe kapatıldı
YEREL HABERLER Oyun oynatan kafe kapatıldı
(Görüntülü) Mersin'de su havzaları havadan görüntüleme sistemiyle kontrol ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de su havzaları havadan ...
Miniklerden Başkan Yılmaz'a resimli mesaj
YEREL HABERLER Miniklerden Başkan Yılmaz'a resimli mesaj
Mersin´de 250 sağlık çalışanı evinden uzakta
YEREL HABERLER Mersin´de 250 sağlık çalışanı evinden uzakta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X