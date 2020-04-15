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Erdemli Belediyesinden minibüs şoförlerine maske desteği

İHA

– Erdemli Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, ilçede hizmet veren minibüs şoförlerine teslim edilmek üzere kooperatif başkanlarına ücretsiz koruyucu maske dağıttı.

Erdemli Belediyesinden minibüs şoförlerine maske desteği

– Erdemli Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, ilçede hizmet veren minibüs şoförlerine teslim edilmek üzere kooperatif başkanlarına ücretsiz koruyucu maske dağıttı.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli’de her yaştan ve her kesimden vatandaşların korona virüs (Kovid19) salgınından korunması için etkili çözümler üretilmeye devam ediliyor. İlçenin dört bir yanında temizlik uygulamasını ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Erdemli Belediyesi, şoför esnaflarını da unutmadı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun talimatıyla Erdemli’de hizmet veren minibüs şoförlerine teslim edilmek üzere kooperatif başkanlarına maske dağıtımı yapıldı.
Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için birçok tedbir alan ve toplu taşıma araçlarına maske zorunluluğu getirilmesinin ardından harekete geçen Erdemli Belediyesi, ilçede bulunan kooperatiflere periyodik olarak ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Belediye ekipleri, Er Koop, Arpaçbahşiş, Kargıcak, Koyuncu, KöyYayla, Kocahasanlı, Limonlu ve KumkuyuKızkalesi Kooperatifine yolculara dağıtılmak üzere ücretsiz maskelerini teslim ederken, kooperatif başkanları bu zorlu süreçte gösterdiği dayanışma için Başkan Tollu’ya teşekkür etti.
Kooperatif Başkanları ortaklaşa yaptıkları açıklamada, dağıtılan maske için memnuniyetlerini belirterek, “Dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgınına karşı ülkemiz de topyekun mücadele vermektedir. Erdemli Belediyesi de gerekli tedbirleri alarak ilçemizde sürecin başlangıcından bu yana salgına karşı mücadelesini sürdürüp özenle tedbir ve çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bizler de kooperatif başkanları ve minibüs şoförleri olarak gerekli önlem ve tedbirlerimizi alıyoruz. Yolcularımızın sağlığı önceliğimizdir. Bu kapsamda yolcularımızın sağlığı ve güvenliği için dağıtılmak üzere maske desteği sağlayan Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu’ya teşekkür ediyoruz. İnşallah millet devlet el ele bu virüsün üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandılar.

“Şoför kardeşlerimizin de sağlığını çok önemsiyoruz”
Başkan Tollu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İlçede faaliyet yürüten kooperatiflere teslim edilen maskelerin, yolcu minibüslerini kullanan ve maskesi olmayan vatandaşlara şoförler tarafından verileceğini belirtti. Vatandaşlara, “Evde Kal” çağrısını yineleyen ve korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Tollu, “Korona virüs riskine karşı mücadele kapsamında sürecin başından bu yana toplu taşıma araçlarında dezenfektan çalışmalarını periyodik bir şekilde sürdürüyoruz. Şoför kardeşlerimiz bu zorlu süreçte görevlerini ifa ediyorlar. Erdemli’de yaşayan her bir birey gibi onların da sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle ücretsiz koruyucu maske dağıtımı yaptık. Amacımız; Erdemlimizde topyekun önlem alarak tamamen hijyenik koşullarda bir Erdemli sağlamaktır. Ülke olarak dayanışma içerisinde bu belayı da atlatacağımıza inanıyorum. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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