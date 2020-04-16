Korona ve parkinsona karşı sanat

Mersin’in Tarsus ilçesinde sanatçı Mehmet Karaçor, evinin balkonunu atölyeye çevirdi.

Uzun yıllardır resim, fotoğraf, kaligrafi, şiir, grafik işleri yapan 70 yaşındaki Mehmet Karaçor, korona virüsü nedeniyle evden çıkamayınca çareyi balkonunu atölye yapmakta buldu.

“67 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele edip yüzde 7080 yenen birisi olarak korona virüse düşemezdim” diyen Karaçor, evden çıkamayınca çalışmalarını balkonunda yapmaya başladı. Evde, kokusu rahatsız etmesin diye, yağlıboyayı bırakıp, bu dönemde suluboya tekniği çalışmalarını ağırlık verdi.

Korona virüsünün bitmesini bekleyen Karaçor, apartman önünde, bu dönemdeki yaptığı çalışmalarını sergileyeceğini, adının da “K.S.’den Sonra” olacağını vurguladı. Karaçor, sergisine bütün sanatseverleri davet edeceğini söyledi.

Her konuda olduğu gibi Korona virüsünün sanat hayatında da bundan sonra milat olacağını söyleyerek, tarihe not düşmek istediğini belirtti.

Sanan dünyaya sığmaz diyen Karaçor, malzeme tedarikinde zorlandığını söyledi.

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