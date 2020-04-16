Taş ocağında kazada 1 işçi yaşamını yitirdi

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<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'in Mezitli ilçesindeki bir taş ocağında kamyondan boşaltılan toprağın altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.<br>Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'ndeki bir taş ocağında 2 işçi, kazara kamyondan boşaltılan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye AKUT ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden biri kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Musa Oğuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Oğuz'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-04-16 14:17:42<br>

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