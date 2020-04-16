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Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bir grup mühendis tarafından başlatılan ve Türkiye'ye yayılan '3 Boyutlu Destek COVID19 ile Mücadelede Kolektif Üretim Hareketi'nin Mersin temsilcilerinin yaptığı çalışmalara, sarf malzeme ve lojistik desteği vereceklerini açıkladı.

Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bir grup mühendis tarafından başlatılan ve Türkiye’ye yayılan ‘3 Boyutlu Destek COVID19 ile Mücadelede Kolektif Üretim Hareketi’nin Mersin temsilcilerinin yaptığı çalışmalara, sarf malzeme ve lojistik desteği vereceklerini açıkladı.
Bir grup mühendis tarafından, korona virüs (Kovid19) pandemisi kapsamında, özellikle risk altında ve ağır koşullarda mücadele veren sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacını temin etmek amacıyla başlattığı ve ülke çapına yayılan gönüllü harekete, Akdeniz Belediyesinden de destek geldi. Yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Gültak, ‘3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi’ne destek vereceklerini bildirdi. Başkan Gültak, gönüllülerin başlattığı bu hareketin Mersin temsilcilerinin, kentte yaptığı ve yapacağı üretim ve çalışmalara sarf malzeme ve lojistik desteğinde bulunacaklarını ifade etti.
3D teknolojisi ile üretilen siperliklerden birini de deneyen Gültak, yüz bölgesini tamamen kapatan bu tip maskelerin; korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunmasında etkili olduğunun altını çizdi.
3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi, Kovid19 salgını ile mücadelede, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına yönelik harekete geçen bir grup mühendisin, Türkiye'deki tüm 3D yazıcı sahipleri ve resmi kurumlara, sosyal medya ve internet üzerinden yaptığı açık çağrı ile gönüllü bir kolektif üretim hareketi olarak başladı. Bu sayede, 81 ilde ve 4 binden fazla 3D yazıcı ile 45 bini aşkın siperlik üretilerek yüzlerce sağlık kurumuna ulaştırıldı. Sağlık çalışanları için siperlik üretmek veya ihtiyaç duyulan hammadde desteği vermek isteyen 3D yazıcıya sahip herkes, 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketine dahil olabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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