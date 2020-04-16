(Görüntülü) Moda tasarımcısı, gönüllü maske dikiyor

MERSİNLİ moda tasarımcısı Latife Şengül, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mesleğine ara vererek maske dikmeye başladı.<br>Yeni tip koronavirüs salgınının dünyayı ve Türkiye?yi etkisi altına almasının ardından, Mezitli Belediyesi tüm ihtiyaç sahiplerine maske ve gıda kolisi ulaştırmaya devam ediyor. Belediyenin en büyük destekçisi de gönüllüler oluyor. Gönüllülerle birlikte el ele vererek maske üretimine başlanan Mezitli?de her gün binlerce maske üretiliyor. Her evin birer atölyeye dönüştürüldüğü ilçede komşusu Kezban Erhuy?la birlikte maske üretmeye başlayan modacı Latife Şengül, her gün 200 maske dikerek belediye ekiplerine teslim ediyor.<br>Salgından önce moda tasarımcılığı yaptığını belirten Latife Şengül, şunları söyledi:<br>"Virüs dolayısıyla mecburen eve kapanınca bir şeyler yapmak istedim. Belediyemizin bu kampanyasını duyunca hemen müracaat ettim. Evimde zaten bir atölyem var. Belediyemiz de sağ olsun çok ilgilendi. Hemen kumaş, lastik gibi malzemeleri temin ettiler. Hemen işe koyuldum. Günde 150-200 adet maske dikebiliyorum. Aslında bana bu fikri veren komşum Kezban Erhuy da destek verip üretime katılınca bu sayıyı daha da çoğaltabiliyoruz. Bu bir sorumluluk ve ben de bu sorumlulukta üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum."<br>?HANIMLAR SADECE MUTFAKTA KALMAYIN?<br>Kezban Erhuy ise bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak, ''Bu çabaya katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Şu an en büyük ihtiyaç maske ve biz bunu üretebiliyorsak neden yapmayalım. Bütün dünya bizim ve sağlık her şeyden önemli. Bu işi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu konuda destek istendiği müddetçe biz varız. Bu kampanyayı sosyal medyadan duyunca hemen kabul ettik. Dünyayı saran salgınla ilgili harekete geçtik ve çok çabuk geri dönüşüm aldık. Hanımlarımıza çağrım evde otururken sadece mutfakta kalmayın. Bu tür sosyal dayanışmalara da el atın. Belediyemiz tüm imkânları sağlıyor siz de maske dikmeye başlayın" dedi.<br>?ÜLKEMİZ KADINLARLA KALKINACAK?<br>Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Latife Şengül ve Kezban Erhuy?u arayarak virüse karşı verilen mücadele de sağladığı katkı nedeniyle teşekkür etti. Kadınlara verilen desteğin Türkiye'ye verilen destek olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, "Ülkemizin kadınlarla kalkınacağına inanıyorum. Kadınlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bütün kadınlar bir şey yapsın istiyorum. Sizin gibi gönüllü kadınlarımız bize her zaman destek veriyorlar. Teşekkür ederim. Hiçbir vatandaşımızı virüse teslim etmemek için çalışıyoruz. Bu konuda gönüllülerimizin verdiği destek gücümüze güç katıyor. Virüs değil biz kazanacağız. En kısa zamanda hayat normale döner ve ben de bizzat ziyaretinize gelirim. Siz bir adım atarsanız biz yüz adım atarız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-16 15:25:43<br>

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